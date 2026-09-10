El Ayuntamiento de Aspe renueva el convenio de colaboración con la asociación Aspe contra el Alzheimer, Párkinson y otras enfermedades neurodegenerativas

El Ayuntamiento de Aspe ha renovado el convenio de colaboración con la asociación Aspe contra el Alzheimer, Párkinson y otras enfermedades neurodegenerativas asociadas a la edad, con el objetivo de apoyar y reforzar las labores de defensa, promoción y participación de las personas afectadas por estas enfermedades y de sus familias.

Mediante este acuerdo, se impulsará la creación y mantenimiento de recursos y servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida de los enfermos y su entorno más cercano. Entre las actuaciones previstas se encuentran programas de información, orientación y asesoramiento.

Cabe recordar que Aspe contará con un nuevo centro para mayores de la Asociación de Aspe contra el Alzheimer. Unas instalaciones, fruto del esfuerzo conjunto entre la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento, con una inversión de dos millones de euros.

El centro estará ubicado en el barrio de Los Tenores, en una parcela de 1.072 m² y con una superficie construida de más de 900 m² en una única planta. Contará con espacios de atención temprana, terapia y trabajo con personas dependientes. El centro de día para personas mayores ofrecerá 50 plazas y representará un gran apoyo para las familias.

Este convenio refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Aspe con la atención integral a las personas mayores y con la construcción de una sociedad más inclusiva y solidaria, en la que se reconozca y respalde el papel esencial de las asociaciones locales en el ámbito sociosanitario.