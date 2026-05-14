Las aulas infantiles del Hispanidad se trasladarán al parque de la calle Logroño durante la construcción del nuevo colegio

El concejal de Educación de Santa Pola, Óscar Valenzuela, se reunió este miércoles con la Unidad Técnica de la Consellería, la dirección del centro y los técnicos municipales para coordinar el traslado de las aulas de infantil que permanecen en la parcela del colegio Hispanidad.

El proyecto consiste en la instalación temporal de 17 módulos prefabricados en el parque de la calle Logroño, junto al pabellón Silvia Martínez y colindante con el colegio Ramón Cuesta, donde se ubicarán tres aulas de Educación Infantil, una sala polivalente y aseos para albergar a 60 niños.

Según explicó Óscar Valenzuela, “hemos estado comprobando sobre el terreno todos los detalles para coordinar las actuaciones necesarias, tanto por parte de Consellería como del Ayuntamiento, para que los alumnos de infantil estén en las mejores condiciones con esta actuación que se desarrolla en paralelo con la próxima licitación del colegio Hispanidad a la que continuarán las obras para su construcción”.

Se trata de una solución provisional para el período hasta la finalización del nuevo centro escolar. En muy breve espacio de tiempo se espera recibir la autorización de la Consellería de Educación para actualizar el presupuesto que permitirá al Ayuntamiento licitar las obras.