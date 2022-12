Así vivió la final del mundial la Asociación de Argentinos de Elche

Argentina consiguió ayer su tercera copa del mundo después de vencer a Francia en los penaltis. La final, que fue un cúmulo de emociones constante, será recordada para muchos como una de las mejores finales de los mundiales en los últimos años.

En Elche, al igual que ocurrió en muchos otras ciudades, cientos de argentinos/as salieron por las calles de la ciudad para celebrar la final más sufrida que jamás han vivido. Más de 100 personas vivieron la final desde la Asociación de Argentinos de Elche (AADELX). La asociación, creada en 2003, brinda un apoyo a aquellos argentinos que llegan a la ciudad ilicitana para poder integrarse de una manera más rápida y total.

La presidenta de la AADELX, Claudia Nancy, asegura que en la asociación son más de 100-150 familias a las que dan apoyo y apoyan a través de las diferentes actividades que se realizan. "Ayudamos a los argentinos a integrarse en la sociedad ilicitana, en la ciudad, etc. En la ciudad hay muchos argentinos que han llegado hace muy poco tiempo y se están estableciendo muchas familias jóvenes", afirma Claudia.

El ambiente de alegría y felicidad llenó toda la sede de abrazos, llamadas a familiares lejanos y una emoción por la copa del mundo que estaban esperando desde hace años en la cual se quedaron a las puertas en el año 2014 cuando perdieron la final ante Alemania. Carlos es uno de los colaboradores en la asociación y que vive dieciséis años en España. Para él, al igual que para muchos de sus compañeros y amigos, ganar esta final era vital y necesario para un país que vive momentos complicados.

Jorge es otro de los colaboradores en la asociación. La pasión por el fútbol que viven todos los argentinos/as hacen que la vivan, también, de la mano del Elche CF. "Esto es algo alucinante, no tengo palabras, estoy muy emocionado. Lo tuvimos ganado dos veces y nos empataron. Esto es el fútbol. Suelo venir a la asociación para ver los partidos. Somos una comunidad hermosa. Vivo en Elche desde 2014 y me he encontrado con una ciudad bellísima, con gente muy abierta y que te ayuda en todo", afirma Jorge.