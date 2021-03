El argentino Pablo Piatti inicia su puesta a punto en el Elche

Pablo Piatti ya es uno más para la causa del Elche. El jugador argentino llegó el domingo a la ciudad para someterse al primer examen PCR, ayer estuvo en el estadio Martínez Valero para someterse a los test médicos y físicos, y este martes, una vez que confirme el segundo negativo de los test covid, podrá incorporarse a la dinámica de entrenamientos del equipo dirigido por Fran Escribá.

Piatti deberá seguir un plan específico de trabajo antes de sumarse al grupo. Las primeras sensaciones relacionadas con peso, su estado de forma y la recuperación de la lesión en la rodilla derecha que sufrió en febrero de 2019 han sido positivas. Con dos negativos separados por, al menos, 48 horas de diferencia tendrá el visto bueno para poder sumarse al grupo. Todo va a depender de lo que ordene el cuerpo técnico.

El nuevo jugador del Elche, cuarta incorporación en este principio de 2021 después de la llegada de Johan Mojica, Paulo Gazzaniga y Helibelton Palacios, ocupará una de las dos fichas libres que quedan en la plantilla y lucirá el dorsal número 3, que dejó libre Sánchez Miño; o el 20, que pertenecía a Jeison Lucumí, que es el que más opciones tiene para hacerlo suyo.

El ‘Duende’, como es conocido en el mundillo futbolístico, es un jugador menudo, de 1,63 metros de altura, y que destaca por su habilidad en el regate y en el último pase. Es un futbolista con llegada y polivalencia en la zona de tres cuartos del campo. Sus características son diferentes a las de los extremos Fidel Chaves o Josan Ferrández, o la de los otros dos jugadores de banda como son Tete Morente y Emiliano Rigoni.

Escribá ha validado su fichaje porque, tras recibir buenos informes de otros colegas de profesión, conoce su calidad y sabe que es un profesional que hace vestuario y que no debe suponer un problema interno en el caso que no termine de ser protagonista en el once titular. Almirón descartó su fichaje porque consideraba que la grave lesión que sufrió en la rodilla le hizo alejarse de su nivel top y haber jugado durante la última campaña en una liga menor con la MLS.

Piatti suma en su trayectoria 12 temporadas en Primera División, tras haber jugado en LaLiga en Almería (3), Valencia (5) y Espanyol (4). Durante 2020 ha estado en la MLS, en el Toronto FC, donde tuvo mucha continuidad hasta que su equipo fue eliminado en el playoff de la liga, a finales de noviembre. Lleva algo más de tres meses sin competir, pero la cuenta atrás para su vuelta ya ha comenzado.