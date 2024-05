Jhegson Méndez: entre la lucha por el ascenso del Elche y el sueño de la Copa América con Ecuador

Jhegson Méndez, centrocampista del Elche CF, debutó el pasado fin de semana en Segunda División tras una espera de tres meses. El internacional ecuatoriano ha destacado la importancia de cada partido en esta recta final de Liga y su deseo de seguir luchando por el ascenso por la vía del playoff y de poder ser convocado por su selección para disputar la Copa América.

"Queríamos alcanzar el ascenso directo, pero nos queda otro camino para lograr el sueño", ha afirmado Méndez, refiriéndose a la oportunidad que aún tiene Elche de ascender a través del playoff. La necesidad de más minutos en el terreno de juego es palpable para el ecuatoriano, que sigue viendo opciones de jugar la Copa América 2024 en Estados Unidos.

De su estreno en El Sardinero, el centrocampista no ocultó su decepción por el resultado, pero enfatizó la necesidad de seguir adelante: "Llegué el último día de mercado y sabía que tenía que pasar un tiempo de mini pretemporada para ponerme bien. Eso lo demoró un poco más, pero después me sentí muy bien; sabía que estaba preparado para afrontar un partido y estoy muy feliz por mi debut, aunque tocado por el resultado", reconoció.

La competencia de Jhegson Méndez en el Elche

En relación a la competencia interna y la adaptación al ritmo de juego, Jhegson Méndez ha destacado que "una cosa es el entrenamiento y otra, el partido". "Tú te preparas en la forma táctica y de algunos detalles, pero llega el partido y capaz que te encuentras algo totalmente diferente", ha explicado. Acerca de la falta de acierto que ha marcado algunos partidos clave, Méndez ha apuntado a que los detalles son cruciales: "Los detalles nos marcan. Hay que intentar hacerlo lo mejor posible y ser capaz de concretar las acciones que creamos, que son muchas. A partir de ahí, seguir trabajando porque es lo único que te va a dar los resultados", ha apuntado.

Jhegson Méndez también ha hecho un llamamiento a la afición, pidiendo su apoyo en las últimas cuatro jornadas: "El mensaje es muy claro. Hay que decirle a la gente que nos siga apoyando porque el equipo está totalmente comprometido con la línea y con lo que viene. Lamentamos no poder conseguir el ascenso directo, pero todavía queda otro camino por el cual estamos ya trabajando para poder lograrlo".

Jeghson Méndez: "La Copa América es un sueño para mí y también es un objetivo claro"

Finalmente, sobre su sueño de jugar la Copa América, Méndez se ha mostrado esperanzado, pero centrado en el presente: "Es una decisión del entrenador si me seguirá poniendo o no. Yo estoy trabajando todos los días de la misma manera, como lo he venido haciendo desde antes. Mi cabeza está totalmente aquí, para ayudar al equipo a lograr el objetivo. Y después se vendrá la Copa América a la mente, que es un sueño para mí y también es un objetivo claro".