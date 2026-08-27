Anselmi: "Me quiero centrar en ser constante, no en victorias y derrotas"

El Elche tratará de regresar de Santander con el primer triunfo del curso en el bolsillo. Los franjiverdes suman un punto tras las dos primeras jornadas, ante Deportivo de A Coruña y FC Barcelona. Marín Anselmi prefiere centrarse "en ser constante", más allá de "victorias y derrotas" a estas alturas de la temporada.

El preparador bonaerense ha confirmado a Adam Boayar y Yago de Santiago como únicas bajas para viajar a El Sardinero. Sin embargo, ha evitado hablar sobre nombres propios como John Chetauya o Bambo Diaby. Ambos se han caído de la convocatoria por decisión técnica en los dos primeros encuentros y su futuro podría estar lejos del Elche.

Anselmi ha restado importancia a los últimos resultados del Elche en El Sardinero, un estadio que no se le da del todo bien al cuadro ilicitano: "Ahí están las rachas, para romperlas". El técnico argentino ha resaltado las virtudes del Racing de Santander y tiene ganas de que llegue el encuentro en un escenario como el del conjunto cántabro.

A pocos días del cierre del mercado de fichajes, Anselmi se muestra abierto a reforzar distintas posiciones. Eso sí, ha dejado claro que "si esa opción que sea la mejor no aparece, preferimos seguir potenciando lo que tenemos". El Elche busca un par de futbolistas, como un portero y un carrilero izquierdo.

Precisamente, sobre la meta, ha afirmado que está "muy tranquilo y muy contento" con Matias Dituro y Alejandro Iturbe. Owen Bosch está actuando como tercer cancerbero. El entrenador del Elche no ha escondido que le gusta trabajar día a día con cuatro porteros, por lo que la entidad ilicitana se mantiene atenta al mercado en busca de una oportunidad.