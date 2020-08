El 25,7% de la oferta hotelera en Elche ha permanecido cerrada por la falta de turismo

Julio ha sido el primer mes tras la reapertura hotelera, desde que la crisis sanitaria de la covid-19 golpeara duramente al sector servicios y que miles de empresarios se vieran obligados a cerrar sus negocios, para evitar la propagación del virus. Ahora es momento de hacer balance y comprobar si el sector hotelero ha podido recuperarse del confinamiento. Por un lado, la reapertura de los hoteles ha devuelto algo de esperanza a los empresarios. Sin embargo, los resultados no han sido tan favorables como se pensaba, ya que muchos de estos complejos hoteleros han tenido que mantener el cierre echado a sus persianas, por la falta de demanda turística. El 25,7% de la planta hotelera ilicitana ha permanecido cerrada al no contar con demanda suficiente.

Por otro lado, la tasa de ocupación ha sido del 56,7%, el valor más bajo de la serie histórica y que es 33,9 puntos porcentuales inferior al registrado en el mismo mes del pasado año. Se trata de una cifra semejante a las que se registran normalmente en los peores meses de la temporada baja.

La vuelta del turismo ilicitano tampoco ha logrado la rentabilidad por habitación esperada, ya que el ingreso medio por habitación disponibles, se ha situado en los 49,96 euros, casi diez euros menos que en el año anterior.

Grado de ocupación hotelera en Elx / Asociación de Empresas Turísticas de Elche

En cuanto a la procedencia de los viajeros, la mayor parte de ellos venían de otras zonas del país, en concreto el 83%. Mientras que tan solo el 17% de los turistas venían del extranjero. Entre las causas que justifican este suceso, destaca la falta de eventos con capacidad de atracción turística. A esto, se le suma que, mucha gente todavía tiene miedo de viajar y prefiere quedarse en casa. Los fines de semana ha subido la demanda hotelera, pero no lo suficiente como para llenar los hoteles.

Las previsiones para agosto no son muy prometedoras, ya que la ciudad de Elche suele albergar su pico más alto de turistas durante el mes de agosto. Sobre todo, los días que se celebran las fiestas patronales, pero este año no se celebrarán con motivo de evitar la propagación del virus. Por lo que el turismo ilicitano no podrá beneficiarse de esos visitantes que venían a Elche a conocer sus celebraciones.

La Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE) considera imprescindible apostar por la promoción del destino en el mercado nacional. A este respecto, la asociación ha puesto en marcha una campaña, gracias al apoyo del Patronato Costa Blanca, dirigida a incentivar las visitas al municipio ilicitano.