'La vida fuera' es la propuesta del Cineclub Luis Buñuel de Elche para este viernes

El Cineclub Luis Buñuel continúa con su temporada cinematográfica este mes de febrero con nuevas proyecciones. Este viernes han programado 'La vida fuera', película italiana protagonizada por Valeria Golino y dirigida por Martio Martone. El viernes 20, la cinta española 'Balearic' en la que participa el cineasta ilicitano Chema García Ibarra, que además, participará en un coloquio con los espectadores.

Nos lo cuenta José Vicente Candela, presidente del Cineclub Luis Buñuel, quien nos recuerda que todas sus proyecciones se llevan a cabo en los Cine Municipales Odeón en Elche.