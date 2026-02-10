El Conservatorio Profesional de Música de Elche se une a la internacionalización

El Conservatorio de música de Elche ha dado el salto a Europa gracias al programa Erasmus + que ha permitido a un grupo de alumnos y profesores una estancia de una semana en el Conservatorio de Gratz, Austria. Con esta inicitaviva el conservatorio ilicitano da un paso más en la cooperación entre instituciones educativas europeas y ofrece a sus alumnos la oportunidad de desarrollar competencias profesionales, lingüísticas y sociales en un contexto internacional.

En esta entrevista, Deliana Zamora , jefa de estudios del conservatorio nos explica la importancia de este tipo de programas y como contribuyen a proyectar a Elche como una ciudad que mira a a Europa a través de la cultura y la educación.