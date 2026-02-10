ESPÍRITU EUROPEO

El Conservatorio Profesional de Música de Elche se une a la internacionalización

Un grupo de alumnos acaba de regresar de Austria donde han llevado a cabo una estancia dentro del programa Erasmus +

Mayte Vilaseca

Elche |

El Conservatorio de música de Elche ha dado el salto a Europa gracias al programa Erasmus + que ha permitido a un grupo de alumnos y profesores una estancia de una semana en el Conservatorio de Gratz, Austria. Con esta inicitaviva el conservatorio ilicitano da un paso más en la cooperación entre instituciones educativas europeas y ofrece a sus alumnos la oportunidad de desarrollar competencias profesionales, lingüísticas y sociales en un contexto internacional.

En esta entrevista, Deliana Zamora , jefa de estudios del conservatorio nos explica la importancia de este tipo de programas y como contribuyen a proyectar a Elche como una ciudad que mira a a Europa a través de la cultura y la educación.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer