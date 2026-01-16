OPINIÓN

El observador: el podcast de actualidad de Fernando Ramón

Del récord de pasajeros del aeropuerto a la celebración de San Antón, pasando por la nueva pasarela de Altabix y el nombramiento de Reme Sanz como Hija Adoptiva de Elche

Mayte Vilaseca

Elche |

Cada viernes el periodista y profesor de la UMH, Fernando Ramón, analiza la actualidad de la semana en este podcast de Más de Uno Elche-Comarcas del Vinalopó.

Esta semana se centra en la reivindicación de ampliación del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández y su necesaria conexión ferroviaria; la puesta en marcha de las obras de construcción de un nuevo bloque de viviendas en el barrio de San Antón y la crítica del alcalde ante la falta de compromiso del gobierno central con este proyecto. Además nos da detalles de la nueva pasarela que unirá la zona nueva del barrio de Altabix con Mesalina, el nombramiento de Reme Sanz como Hija Predilecta de Elche y la celebración de las fiestas de San Antón, patrón de los alpargateros.

