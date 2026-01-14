Alerta consumo: ¿Cómo afecta a los clientes de Endesa en el VInalopó el ciberataque a esta compañía?

Los clientes de Endesa están preocupados por el uso fraudulento que se pueda hacer de sus datos tras el ciberataque a esta compañía. De hecho, la propia empresa de suministros eléctrico reconoce que los hacker han podido acceder a datos de los clientes como el nombre, número de documento de identidad e incluso número de cuenta. Ante esta preocupación consultamos con Torcuato Saavedra. técnico de la Oficina de Información al COnsumidor del Ayuntamiento de Elche para que nos aclare qué podemos y debemos hacer para no caer víctimas de una suplantación de identidad.