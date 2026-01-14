FIESTA Y SOLIDARIDAD

La Filá Emir´s de Musulmanes Almorávides de Elche organiza un homenaje a Gaspar Sempere a beneficio del Elx Rugby Inclusiu

Será una comida en el Restaurante La Magrana el 24 de enero en recuerdo del empresario y festero fallecido el pasado mes de septiembre

Mayte Vilaseca

Elche |

Gaspar Sempere fué casi desde sus inicios un firme defensor y apoyo del Club Elx Rugby Inclusiu del que forman parte medio centenar de niños, jóvenes y adultos con discapacidad psíquica. Además, fue uno de los promotores de la Filá Emir's y un destacado integrante de la Comparsa Musulmanes Almorávides de las fiestas de Moros y Cristianos de Elche. Su fallecimiento, el pasado mes de septiembre, dejó huérfanos a los integrantes de esta comparsa que ahora han decidido hacerle un homenaje en forma memorial con carácter benéfico para seguir apoyando a este club que tantas satisfacciones le dió.

El evento será una comida con tardeo en la que no faltaría la música de bandas y que incluirá una rifa para recaudar fondos. En esta entrevista con Pedro Puig y Paco Picó, integrantes de la Filá Emir's y Tomás Espinosa, presidente del Club Elx Rugby Inclusiu, nos invitan a sumarnos a esta iniciativa que reúne la fiesta de Moros y Cristianos con la solidaridad y la integración a través del deporte.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer