La Filá Emir´s de Musulmanes Almorávides de Elche organiza un homenaje a Gaspar Sempere a beneficio del Elx Rugby Inclusiu

Gaspar Sempere fué casi desde sus inicios un firme defensor y apoyo del Club Elx Rugby Inclusiu del que forman parte medio centenar de niños, jóvenes y adultos con discapacidad psíquica. Además, fue uno de los promotores de la Filá Emir's y un destacado integrante de la Comparsa Musulmanes Almorávides de las fiestas de Moros y Cristianos de Elche. Su fallecimiento, el pasado mes de septiembre, dejó huérfanos a los integrantes de esta comparsa que ahora han decidido hacerle un homenaje en forma memorial con carácter benéfico para seguir apoyando a este club que tantas satisfacciones le dió.

El evento será una comida con tardeo en la que no faltaría la música de bandas y que incluirá una rifa para recaudar fondos. En esta entrevista con Pedro Puig y Paco Picó, integrantes de la Filá Emir's y Tomás Espinosa, presidente del Club Elx Rugby Inclusiu, nos invitan a sumarnos a esta iniciativa que reúne la fiesta de Moros y Cristianos con la solidaridad y la integración a través del deporte.