Crevillent suma una escultura de Salzillo a su amplio patrimonio artístico

Ya está confirmado: la escultura de la Inmaculada Concepción, ubicada en la ermita homónima de Crevillent, fué esculpida por Francisco Salzillo en el siglo XVIII. Hasta la fecha esta pieza se había atribuido a uno de sus discípulos, pero un estudio dirigido por Juan Antonio Hernández conservador de la Región de Murcia y Ana Satorre, técnica de cultura del Ayuntamiento de Crevillent confirma la autoría del gran imaginero del siglo XVIII.

En esta entrevista, la propia Ana Satorre nos explica el proceso que se ha seguido para su autentificación, las nuevas técnicas empleadas y lo que supone para el patrimonio artístico y cultural de Crevillent.