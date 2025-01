PP y Vox rechazan repetir las pruebas de estabilización de clarinete y trompa de la Banda Municipal

PP y Vox han rechazado hoy en un Pleno ordinario una moción conjunta de PSPV y Compromís que pedía la repetición de las pruebas de estabilización de clarinete y trompa de la Banda Municipal con un nuevo tribunal "que garantice la transparencia", al considerar que se produjeron "irregularidades" en dicho proceso.

El concejal de Compromís Pau Sancho ha señalado que la moción pretendía "intentar reparar una injusticia y mejorar la imagen del Ayuntamiento". Según ha explicado, este proceso contaba con una prueba teórica y una práctica. "La primera se desarrolló sin incidentes, pero en la otra se detectaron graves irregularidades, pues el anonimato se perdió al mantenerse el mismo orden de participación que en las pruebas teóricas y los participantes escuchaban perfectamente a sus compañeros que estaban interpretando al no haber insonorización del espacio, por lo que tenían ventaja", ha dicho.

Así mismo, ha criticado que "dos de las cinco personas del tribual no estuvieron presenten en las pruebas pero sí las evaluaran". "Todo un despropósito y la mayoría de participantes han presentando reclamación", ha añadido.

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Puerta, ha calificado esta cuestión como "un nuevo escándalo" del Gobierno municipal. "Su gobierno es un ejemplo de cómo no actuar en procesos selectivos: nula transparencia y nula igualdad de oportunidades", ha apuntado. Al respecto, ha señalado que "no solo no han velado por el anonimato, sino que son de juzgado de guardia las irregularidades del tribunal que nombraron, pues hasta dos miembros del mismo fueron capaces de puntuar la prueba sin estar presentes en las audiciones, lo que es un fraude y desprecio absoluto hacia los aspirantes".

"AROMA A COLOCÓDROMO"

"El aroma del colocódromo vuelve a estar presente, ya que el que se va a quedar con una de las plazas es casualmente familiar de un cargo del PP en Vall d'Uixó, alguien que no ha tocado jamás en la Banda de Castelló", ha denunciado.

El 'popular' Juan Carlos Redondo ha calificado de "falta de respeto a los miembros del tribunal que, sin haberse resuelto las alegaciones, se pida la suspensión de las pruebas". "No voy a permitir que se ponga en duda la honestidad y transparencia de estos funcionarios por intereses políticos", ha agregado.

Redondo se ha preguntado qué interés personal tiene Pau Sancho "que se plantó en la apertura de los sobres y acudió al departamento de recursos humanos como un hooligan para pedir al funcionario las actas de las pruebas". "Se seguirá con el procedimiento, se responderán todas las alegaciones y si se detectara alguna irregularidad, se tomarán las medidas oportunas, incluida la repetición de la prueba práctica", ha resaltado.

Por otra parte, el Pleno ha aprobado por unanimidad el Reglamento de control interno del sector público del Ayuntamiento de Castelló y su exposición al público, así como dos declaraciones institucionales del Grupo Popular: una sobre la conmemoración del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España y otra en la que se solicita al Gobierno de España la paralización de las desocupaciones de viviendas en la costa de la provincia de Castellón. Tras el Pleno, se ha realizado un homenaje al interventor del Ayuntamiento, José Medall, con motivo de su jubilación.