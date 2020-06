Vila-real obri el mercat de roba demá dimecres dia de Sant Joan

L´obertura que seguirà sent en el CEM és durà en davant a petició dels propis venedors.

El mercat ambulant de roba i complements de Vila-real se celebrarà aquest dimecres 24 de juny, festivitat de Sant Joan, a petició dels propis venedors.

Aquesta no és la primera vegada que els venedors de Vila-real sol·liciten a la Regidoria d'Economia muntar les seues parades en dies festius i l'equip de govern, sensible a la situació en què es troba el sector, ha donat el seu suport perquè puguen desenvolupar la seua activitat com un dimecres habitual.

L´obertura s´obri amb totes les mesures de prevenció i higiene sanitàries per la pandèmia i ho farà amb les 75 parades habituals.