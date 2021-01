El tancament de l'hostaleria a Vila-real deixa 500 empleats en l'atur

L'hostaleria i l'oci a Vila-real tocat i afonat. El sector “ està ara mateix en la UCI després del segon tancament total dels establiments ”assegura en Onda Cero Emilio Miralles, un dels portaveus del sector. Demanen a les administracions públiques mesures de manera urgent, “ sinó és així, ens veurem molts abocats al tancament, de fet ja han tancat la persiana molts locals perquè no han aguantat la situació” apunta.

Moment d'incertesa, inseguretat i desemparament perquè no arriben les ajudes. Encara que el govern autonòmic ha posat en marxa el pla Resisteix, al qual s'adhereix Vila-real, “ no és suficient, no podem pagar lloguers, no podem mantindre als empleats ni en situació de ERTO i hem de fer front al nostre negoci sense obrir la persiana” segons el portaveu.

Davant aquesta situació, l'alcalde José Benlloch va convocar ahir dijous una reunió amb els representants per a arribar a acords i poder ajudar a mantindre l'hostaleria. En aquest sentit l'Ajuntament ha creat una oficina d'assessorament per a agilitar els tràmits i oferir bonificacions, ajudes de caràcter fiscal i directes entre les quals destaquen reduir fins al 95% el pagament de l'IBI, es mantindrà durant tot l'any l'exoneració de la taxa per a les terrasses. Es crearà una línia específica de 50.000 euros en el pressupost de 2021 per als locals d'oci que estan tancats des de l'inici de la pandèmia.

També s'ha consensuat aprovar una declaració institucional d'ajuda a l'hostaleria local i la creació d'una taula de treball per a la dinamització del sector a través del pla Vila-real Renaix.