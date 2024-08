Rototom Sunsplash cerrará su 29ª edición este miércoles con Beenie Man y Flavour desde Nigeria

La última velada del Rototom Sunsplash 2024 vuelve a llenarse de nombres propios. Artistas que brillan en su espacio, y su género, y que proyectarán todo este talento musical ante el público internacional del festival reggae, que baja mañana miércoles el telón en Benicàssim tras seis intensas jornadas.

El jamaicano Beenie Man es considerado como el rey del dancehall. Su incursión, este 21 de agosto, en el Main Stage cerrará el cartel de este escenario en la edición más utópica de la macrocita reggae. Comenzó su carrera siendo todavía niño a principios de la década de 1980 convirtiéndose en un maestro absoluto del género. Además de por su dominio técnico, otra de sus señas de identidad es la energía que derrocha en sus conciertos. El de Benicàssim será su única fecha en España.

Precisamente la clausura, el 21 de agosto, de la agenda de Reggae University sonará, y mucho, a afrobeats de la mano del mismo Flavour, del podcaster y toda una institución en los medios nigerianos Shopsydoo (desde Jamkunda Stage) y del director de cine anglo nigeriano Ayo Shonaiya. Juntos

explorarán la proyección internacional del afrobeats y su conexión con el dancehall jamaicano en ‘Game changer: a look at contemporary afrobeats’. Antes y después de la sesión se proyectarán dos episodios del documental ‘Afrobeats: the backstory’, que cerrará toda una tarde dedicada a este género.

Por su parte, y volviendo a los escenarios, amplía el elenco artístico del Main Stage la banda jamaicana Twinkle Brothers, exponente del roots reggae.

Completan el cartel del Main Stage los catalanes Green Valley. La banda, impulsada por Ander Valverde en 2004, celebra su 20 aniversario sobre los escenarios. Su show especial en Rototom Sunsplash será un viaje por toda su carrera, desde el origen de 'En Tu Manos' al gran éxito de su último álbum 'Bajo La Piel', uno de los discos más destacados de la historia del reggae en España.

La escena estatal también saltará al vecino Lion Stage con el hip hop valenciano de Los Chikos Del Maíz, una banda convertida en voz de denuncia de la situación política y social local y global a través de sus animadas letras llenas de sarcasmo y frecuentes referencias literarias, cinematográficas, políticas y culturales populares utilizadas. Su último álbum 'Yes Future' fue lanzado en 2022. Llegan a Rototom inmersos en su gira de despedida: ‘La tregua indefinida’.