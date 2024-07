Ribes (PSPV) dice que la denuncia de Ramírez (PP) contra él responde a que "intenta amedrentar a la oposición"

El concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Jorge Ribes, ha señalado hoy que la denuncia que presentó contra él el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez (PP), demuestra una actitud de "intentar amedrentar a la oposición".

Así se ha manifestado Ribes ante los medios tras declarar hoy ante el juzgado de Instrucción número 4 de Castellón en calidad de investigado después de presentar contra él una denuncia el edil de Movilidad, Cristian Ramírez, por revelación de secretos en el pleno en el que el socialista denunció la presunta "acumulación" de multas del 'popular'.

"Hoy hemos venido aquí por denunciar en un pleno que el concejal de Movilidad del PP no paga las multas de tráfico. El hecho de que me haya denunciado, y además por lo penal, demuestra una actitud de intentar amedrentar a la oposición y que no hagamos nuestro trabajo y mandar un mensaje a navegantes de que investigar, hacer oposición y fiscalizar al gobierno tendrá consecuencias", ha subrayado Ribes.

El socialista ha indicado que "evidentemente" no les van a callar y que van a seguir haciendo su trabajo y van a seguir "denunciando lo que haya que denunciar y con la cabeza bien alta".

Por otra parte, Ribes ha recordado que la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación preprocesal a Cristian Ramírez tras presentar el Grupo Municipal Socialista un escrito para que se investigue un posible fraude o tráfico de influencias, ante el "presunto impago" de 134 multas de enero de 2023 a enero de 2024 en zona azul.

Ribes ha señalado que el hecho de que se hayan abierto diligencias "da a entender que todavía se tienen que depurar responsabilidades al respecto y que no está cerrado el caso".