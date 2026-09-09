El puerto de Castellón aumenta un 30% el movimiento de mercancías en agosto

El puerto de Castellón ha cerrado agosto con un incremento del 30% en el movimiento de mercancías respecto al mismo mes del año anterior. En total, PortCastelló ha gestionado 1.706.970 toneladas durante agosto.

Con estos datos, el recinto castellonense acumula entre enero y agosto de 2026 un crecimiento del 11,1%, con un tráfico total de 13.448.121 toneladas.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado que estos resultados “demuestran la solvencia operativa de nuestro puerto y su capacidad para dar respuesta a la demanda de nuestros sectores productivos”.

Suben todos los tipos de mercancías

El crecimiento se ha producido en todas las principales tipologías de carga. Los graneles líquidos aumentaron un 42% en agosto, mientras que los graneles sólidos crecieron un 22,2% y la mercancía general un 10,7%. El tráfico de contenedores también avanzó un 13,7%.

En el acumulado del año, los graneles líquidos representan el 47,2% del tráfico total, los sólidos el 43,5% y la mercancía general el 9,3%.

Entre los productos con mayor volumen destacan el petróleo crudo, feldespato, fuelóleo, gasolinas, caolín, cemento y arcillas, vinculados especialmente a los sectores energético y cerámico.

Turquía y Marruecos se mantienen como los principales socios comerciales de PortCastelló.

Ibáñez ha asegurado que “estos datos certifican que PortCastelló avanza con firmeza como un enclave logístico competitivo, diversificado y esencial para el tejido industrial y económico de nuestro entorno”.