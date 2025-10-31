El proceso de expropiación para construir el nuevo Hospital General podría finalizar antes de marzo de 2026

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha anunciado este viernes que el proceso de expropiación del último terreno que resta para poder construir el nuevo Hospital General de Castellón podría finalizar antes de que acabe el primer trimestre de 2026.

Así lo ha indicado ante los medios durante la visita que ha realizado a las obras de ampliación y reforma del Servicio de Urgencias del Hospital General.

"Estamos avanzando en la lenta expropiación, pues es una dinámica muy garantista y hay que pasar muchos trámites, pero esta semana se ha firmado el acuerdo de necesidad de la expropiación, de tal forma que nos acercamos a los momentos finales desde el punto de vista administrativo", ha apuntado Gómez.

El conseller ha manifestado que se calcula que antes de que acabe el primer semestre de 2026 estará resuelto el proceso de expropiación y se prevé que las obras del nuevo centro puedan empezar entre finales de 2026 y el primer trimestre de 2027.

"Nuestra estrategia es ir de una forma paralela, de tal forma que, a la vez que se expropia, ya tenemos adjudicada la redacción del proyecto y la dirección de obra por valor de 12 millones de euros y nuestra intención es empezar a trabajar cuanto antes para que los ciudadanos de Castellón se puedan beneficiar de los 35 quirófanos que habrá, que supone el doble de los que hay ahora", ha subrayado el titular de Sanidad, quien también ha destacado que con el nuevo Hospital General se triplicarán las salas de intervencionismo para tener "una medicina moderna, rápida y de alto nivel de cualificación" y día a día "ir mejorando la sanidad pública castellonense".

Según ha explicado, se está acelerando la redacción del proyecto, "aunque es un proyecto complejo, con un plan funcional extraordinariamente participativo, donde la dirección del hospital ha hecho un trabajo ímprobo, de una forma consensuada con los profesionales del centro".