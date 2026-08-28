PortCastelló y la UJI investigan la biodegradación de plásticos en el entorno marino

La Autoridad Portuaria de Castellón y la Cátedra UBE de Plásticos Sostenibles de la Universitat Jaume I han firmado un acuerdo para investigar el comportamiento y la biodegradación de materiales plásticos en condiciones reales dentro del puerto. Para ello, se instalarán dispositivos con muestras de materiales en diferentes puntos de PortCastelló.

Durante el estudio se realizarán inspecciones, mediciones y recogidas periódicas de muestras para analizar cómo afectan a los materiales factores como la inmersión, la humedad, la temperatura y la radiación solar. Los resultados obtenidos en el puerto se compararán con los ensayos realizados previamente en laboratorio para conocer las diferencias según las condiciones de exposición.

El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, ha destacado la apuesta por la sostenibilidad de la entidad y ha señalado que "el medio natural es donde desarrollamos nuestro trabajo y tenemos la obligación de preservarlo". El acuerdo también refuerza la colaboración entre el puerto y la Universitat Jaume I en investigación aplicada y consolida PortCastelló como un espacio de experimentación para validar soluciones innovadoras en un entorno marino-portuario real.