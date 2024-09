El PP pide a la ministra Ribera que dé la cara ante la cerámica

El Partido Popular de la provincia de Castellón ha reivindicado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que en la visita anunciada a Castellón "dé la cara ante la cerámica y responda a las demandas de un sector clave para la economía de España".

Así lo ha considerado el secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, quien ha manifestado que "atender las demandas de este sector medular para la economía de la provincia es una prioridad no solo para esta provincia y para la Comunitat Valenciana, sino para la fortaleza de la economía nacional".

Para Aguilella, el anuncio hecho por el Ejecutivo sobre la visita esta semana de la ministra Ribera "debe permitir que la emisaria del Gobierno de Sánchez responda a necesidades urgentes para esta industria a cuyas atomizadoras se les adeudan 14 millones de euros de 2023 y más de 50 millones de lo que llevamos de ejercicio 2024".

"Este castigo por parte del Ejecutivo socialista nos hace daño a la provincia, afecta a la Comunitat Valenciana y debilita la economía de España porque quien gobierna se niega a sacar del limbo a la cogeneración. Desde 2021 estamos pendientes de la subasta de 1.200 megavatios y exigimos de nuevo las subastas que desbloqueen esta situación provocada por el Ministerio de Transición Ecológica. Su inacción es lesiva para los intereses de la industria cerámica, como también lo es que no se prorrogue la operatividad de las plantas mientras se tramita el nuevo marco jurídico. Hay muchas atomizadoras paradas porque han agotado su vida útil y no se pueden instalar nuevas porque no existe el nuevo marco jurídico que establezca las condiciones tecnológicas oportunas. No solo se generan mayores costes energéticos, sino que además también se emiten más gases de efecto invernadero a la atmósfera", explica Aguilella.

70.000 empleos en juego

El "castigo", según los populares, se impone en un país en el que "la cerámica es sinónimo de vanguardia a nivel mundial, bandera económica y fuente de riqueza". "En lugar de seguir la estela de Italia, que ha dado ayudas de 700 millones a su bastión cerámico y nuestro competidor directo, en España Sánchez se ha limitado a inyectar 70 millones de euros". Una "miseria" para un sector "que emplea a más de 70.000 familias de forma directa o indirecta". "Una clara muestra de cuál es el valor que da el PSOE a este vector económico de nuestra provincia", ha manifestado el secretario general del PPCS.