Onda Cero Castellón nominada a los Premios Síndrome de Down Castellón en la categoría Compromiso Social

El jurado Premios Síndrome de Down Castellón ha elegido a las empresas e instituciones que recibirán reconocimiento en la cuarta edición de estos galardones. Estos premios buscan destacar el compromiso social de diversas entidades, compañías y figuras públicas que, a lo largo del tiempo, han establecido vínculos de apoyo y colaboración en la defensa de los derechos de personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, promoviendo su inclusión tanto social como laboral a través de diferentes iniciativas.

El jurado compuesto por Mª Dolores Guillamón, presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, M.ª Carmen Pastor, Vicerrectora de Estudiantado y Vida Saludable de la Universitat Jaume I y Estela Bernad, presidenta de ADComunica, han valorado las candidaturas de las diferentes categorías.

La gala de entrega de los Premios se celebrará el próximo jueves día 26 en Moll de Costa.

Compromiso social

Onda Cero Castellónestá nominada en la categoría de Compromiso Social. El jurado valorara las acciones que lleven a cabo empresas y entidades que repercuten de forma significativa en la consecución de los objetivos de Síndrome de Down de Castellón: apoyando y colaborando, facilitando herramientas, instalaciones, medios humanos, espacios de participación, de difusión y/o divulgación que posibiliten y el desarrollo de las acciones de Síndrome de Down Castellón fortaleciendo sus valores en defensa de la inclusión y la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales y sus familias.

Junto a la emisora, también pueden conseguir el galardón la Fundació Caixa Castelló, Universitat Jaume I, Xiob Inmobiliaria, Grupo Gimeno, CEIP Jaume I, Eurofins-Iproma, Programa Endavant Villa Real CF, El Corte Inglés, Ultima Milla Castellón SL (Nacex) y Andacar 2000.

Fidelidad

En la categoría de Fidelidad se valorará principalmente el tiempo que la empresa/entidad lleva colaborando con Síndrome de Down, además de su implicación en los proyectos que se llevan a cabo, así como la relación existente entre la empresa/entidad y Síndrome de Down Castellón.

Las empresas y entidades nominadas han sido Mediterráneo Golf, Comauto Sport, Fundació Caixa Castelló, Baldocer, Experiencias Castellón, Simetría, Altadia y El Corte Inglés.

Voluntariado

En la categoría de Voluntariado se valorará el tiempo que la persona está desempeñando tareas voluntariado, así como la forma en cómo es la relación establecida entre el voluntario/a con la entidad, su implicación, su participación, su interés por el voluntariado y por la entidad, por el síndrome de Down y por la discapacidad intelectual.

Las personas nominadas son: María Jesús Martín Gallego, Aida Molinero Domingo y Mónica Gual Escrig.

Inclusión Laboral

En la categoría Inclusión Laboral se tendrá en cuenta el número de contratos firmados, calidad de estos y el tiempo que se llevan realizando estas contrataciones con personas formadas en los cursos de Formación y Empleo de la entidad. En definitiva, se tendrá en cuenta la aportación de la empresa.

Las empresas nominadas han sido: Supermercados Consum, Carrefour Vila-Real, Solé Reggae Chiringuitos S.L, Hotel Voramar, Simetría y El Corte Inglés.

Centros Educativos Inclusivos

En la categoría Centros Educativos Inclusivos se valorarán las acciones que han llevado a cabo centros educativos en favor de la inclusión educativa de alumnado con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.

El IES Joan Bautista Porcar, IES Bovalar, CEIP Castália y CEIP Ntra. Sra. del Bon Succés, son los centros nominados en esta edición.

Mención Especial y Premio Honorífico

Por una parte, en la Mención especial se valorará a aquellas personas o entes que hayan desarrollado un logro, un mérito destacable, y que por tanto sean merecedoras de un reconocimiento destacable, diferente o especial. Mientras, el Premio Honorífico será entregado a aquella persona, entidad o empresa que se considere a propuesta de la junta directiva de Síndrome de Down Castellón.