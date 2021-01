L´alcalde de Vila-real es reunira amb l´hosteleria i oci per mantindre el sector

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, convocarà a representants del sector de l'hostaleria i l'oci de la ciutat davant la preocupant situació del sector després de les últimes restriccions decretades pel govern autonòmic per a la reducció d'aforaments i horaris, que accentuen els efectes negatius de la pandèmia en aquesta activitat econòmica.

El primer edil ha abordat aquest assumpte en la reunió de la Junta de Coordinació de l'equip de govern i ha anunciat que, a més de reunir-se amb representants dels negocis d'hostaleria i oci locals, també convocarà a la taula del Pacte local pel renaixement, formada per representants de tots els grups polítics, per a “consensuar mesures de suport des de l'àmbit local en aquest moment crític per al sector, que se sumarien a les accions que durant els últims mesos hem adoptat, com l'ampliació de terrasses o l'exempció de la taxa per ocupació de via pública, per a intentar pal•liar, en la mesura de les nostres possibilitats, els efectes de la crisi per la covid-19 i fer tot el possible per mantindre un sector que genera riquesa i fa de Vila-real una ciutat diversificada i viva”, ha apuntat l'alcalde.

El següent pas serà convocar a la taula del Pacte pel renaixement, per a intentar aconseguir algun tipus d'acord o consens sobre possibles mesures de suport des de l'àmbit local. Així, s'estudiaria, entre altres accions, la possibilitat que les empreses del sector pogueren acollir-se a les bonificacions o exempcions especials que es van incloure en l'ordenança fiscal de l'Impost de Béns immobles (IBI) per a casos excepcionals. “Tot això sempre que no supose un impacte econòmic greu en les arques municipals que poguera posar en perill el manteniment dels serveis públics”, puntualitza Benlloch.