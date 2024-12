Identificar el talento individual, clave para el empoderamiento de las mujeres con discapacidad

Mayte Picón, Sonia Mañas e Irene Villa han puesto hoy voz a las mujeres con discapacidad y han hecho una llamada a identificar el talento de cada una para desarrollar todo su potencial en la vida personal y profesional. Las tres han protagonizado, en el hotel Intelier Rosa de Castellón, el V Ciclo de Conferencias ‘Empoderamiento y talento femenino en las mujeres con discapacidad’ organizado por la Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCEMFE Castelló.

La primera intervención ha correspondido a la activista y defensora de los derechos de las mujeres con discapacidad Mayte Picón, quien ha apostado por una sociedad más inclusiva en una intervención en la que ha relatado su experiencia a partir del diagnóstico, en 2016, de un mieloma múltiple que le llevó a una incapacidad absoluta. “Le di la vuelta para sacar algo bueno de la experiencia”, ha explicado, a través de la colaboración en proyectos como Médula Castellón o su colaboración con la Asociación contra la Leucemia de Castellón (Asolecas), entre otros. Picón asegura haber aprendido en estos años “a distinguir lo que importa y lo que no importa, lo que de verdad tiene importancia, y en consecuencia ahora hago solo aquello que me aporta”.

Por su parte, la deportista Sonia Mañas, campeona de España de natación adaptada –“y también de golf”, como ella misma ha apuntado- ha detallado la forma de enfrentarse a desafíos deportivos desde una niñez que le dejó con la pierna derecha amputada a los dos años por un osteosarcoma de huesos que vino acompañado de una metástasis pulmonar. En posesión de la Medalla de Oro de la Generalitat Valenciana al Mérito Deportivo y con hitos en su haber como cruzar el Estrecho de Gibraltar en un tiempo récord para la natación adaptada, señaló que siempre “fui capaz de hacerlo todo, desde baloncesto a saltar al potro en clase de gimnasia”. En una intervención marcada por la emoción, Mañas ha hecho hincapié en la “necesidad de ser uno mismo e identificar tu talento” para sacarle partido.

Finalmente, la escritora, periodista y psicóloga Irene Villa, referente en resiliencia y motivación, ha compartido su experiencia personal y profesional como símbolo de fortaleza y empoderamiento. En 1991, con 12 años, sufrió junto a su madre un brutal atentado con coche bomba perpetrado por la banda terrorista ETA, que le hizo perder ambas piernas y tres dedos de una mano. A partir de su lema “Perdona, agradece y confía”, no duda de que “sentirse abandonado duele más que una bomba y para mí fue esencial no sentirme nunca abandonada”. “Nuestra fortaleza está en la sociabilidad y todo parece imposible hasta que lo intentas, por eso os pido que nunca renunciéis a los sueños, cuando hay algo que se supone que no podemos hacer, no os pongáis ningún límite, porque lo esencial, lo vital, está dentro de cada uno de vosotros”. Villa ha repasado su trayectoria vital, con múltiples proyectos deportivos y sociales, y ha destacado algunos que le han marcado, como Ibiza Inclusión Fashion Day.