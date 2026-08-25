La Guardia Civil detiene a tres hombres por robos en explotaciones agrícolas

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres de entre 40 y 44 años por su presunta relación con varios robos cometidos en explotaciones agrícolas y ganaderas de Almassora y Cabanes. Las actuaciones han sido desarrolladas por el Equipo Roca de la Guardia Civil de Castellón dentro del plan de prevención e investigación de delitos en el campo.

La primera investigación comenzó tras la denuncia presentada el pasado 2 de julio por el robo de dos becerros del interior de una finca de Almassora. La recopilación de indicios permitió a los agentes identificar y localizar a los dos presuntos responsables, que fueron detenidos. Además, los dos animales fueron recuperados y entregados a su propietario.

En Cabanes, la investigación se inició después de detectar un aumento de robos en distintas explotaciones agrícolas, donde se habían forzado los accesos a las fincas y sustraído combustible, cable de cobre y otros objetos. Las pesquisas permitieron identificar y detener a un hombre al que se atribuyen dos delitos de robo con fuerza.

Los tres detenidos, junto con las diligencias correspondientes, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.