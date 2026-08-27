La Guardia Civil despliega 132 agentes por la carrera ciclista

La Vuelta Ciclista a España recorre hoy la provincia de Castellón con la disputa de su sexta etapa, que partirá de Alcossebre y tendrá su llegada en Castellón de la Plana. La carrera continuará mañana, viernes, con una nueva etapa que arrancará desde Vall d'Alba. La Guardia Civil ha desplegado la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) 'Dámaso Guillén', formada por 132 agentes, 59 motocicletas, 28 vehículos todoterreno y de apoyo y un helicóptero.

A este dispositivo se suma el operativo de la Guardia Civil de Castellón, con 46 agentes y 16 vehículos de Seguridad Ciudadana, además de 52 agentes del Subsector de Tráfico, con 48 motocicletas y cuatro turismos.

Un espacio abierto al público en Castellón

Con motivo de la llegada de la sexta etapa, la Guardia Civil instalará hoy un stand institucional en el Parque Vuelta, el espacio habilitado por la organización en la Feria Alternativa de la Magdalena, en Castellón de la Plana.

Los asistentes podrán conocer de cerca los medios y el material utilizado por distintas unidades del cuerpo, entre ellas SEPRONA, USECIC, la Unidad Cinológica y la Unidad Fiscal.

La actividad estará abierta al público y permitirá acercar el trabajo de la Guardia Civil a los aficionados que se desplacen hasta la zona con motivo de la llegada de la carrera.