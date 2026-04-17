La Diputación refuerza la protección forestal con las Brigadas Rurales de Actuación Forestal

La Diputación de Castellón ha intensificado la protección del patrimonio forestal de la provincia con la puesta en marcha y consolidación de las Brigadas Rurales de Actuación Forestal (BRAF), un recurso clave en la prevención de incendios y apoyo a los dispositivos de emergencias.

Las cuatro unidades, impulsadas en 2024 por la institución provincial y distribuidas en Caudiel, Zucaina, Vall d’Alba y Xert, dan cobertura a todo el territorio castellonense. Su labor se centra en trabajos de silvicultura preventiva, así como en el respaldo al dispositivo de bomberos en tareas de consolidación y repaso del perímetro en incendios forestales.

El diputado del Consorcio Provincial de Bomberos, David Vicente, ha visitado esta semana las actuaciones realizadas y ha destacado la relevancia de estas brigadas. “Desde la Diputación de Castellón sumamos recursos para reforzar la protección del patrimonio forestal de la segunda provincia más montañosa de España”, ha señalado, subrayando además el papel “clave” de las BRAF tanto en prevención como en el apoyo durante las emergencias.

Cada una de estas unidades está formada por un capataz y cuatro peones especialistas, con una estructura organizada para hacer frente a las distintas actuaciones en el ámbito forestal.

Entre sus funciones principales se encuentran los trabajos de prevención de incendios, especialmente en materia de silvicultura y vigilancia, así como la limpieza y acondicionamiento de zonas de interfaz urbano-forestal. Además, actúan como servicio complementario en otras emergencias, con especial implicación en la extinción de incendios, donde desarrollan labores de repaso y remate del perímetro para evitar rebrotes.

Con este dispositivo, la Diputación refuerza su apuesta por la prevención y la rápida respuesta ante incendios en un territorio especialmente sensible por su orografía y masa forestal