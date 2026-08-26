Detenidos dos hombres por varios robos en una empresa cerámica de Almassora

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres relacionados con varios robos con fuerza en una empresa del sector cerámico de Almassora. Los hechos investigados se produjeron durante los meses de julio y agosto.

La última actuación tuvo lugar la madrugada del 14 de agosto, cuando los agentes sorprendieron a los dos sospechosos dentro de las instalaciones. Según la investigación, habían accedido al recinto saltando la valla perimetral y habían sustraído varias cajas de azulejos.

La rápida intervención permitió recuperar el material y devolverlo al responsable de la empresa. Además, los investigadores relacionaron posteriormente a uno de los detenidos con otros dos robos denunciados en las mismas instalaciones los días 17 y 20 de julio.

Los dos arrestados, junto con las diligencias, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.