GUARDIA CIVIL

Detenidos dos hombres por varios robos en una empresa cerámica de Almassora

Los arrestados accedieron a las instalaciones saltando la valla y se llevaron varias cajas de azulejos

Onda Cero Castellón

Castellón |

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Un agente de la Guardia Civil | OC

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres relacionados con varios robos con fuerza en una empresa del sector cerámico de Almassora. Los hechos investigados se produjeron durante los meses de julio y agosto.

La última actuación tuvo lugar la madrugada del 14 de agosto, cuando los agentes sorprendieron a los dos sospechosos dentro de las instalaciones. Según la investigación, habían accedido al recinto saltando la valla perimetral y habían sustraído varias cajas de azulejos.

La rápida intervención permitió recuperar el material y devolverlo al responsable de la empresa. Además, los investigadores relacionaron posteriormente a uno de los detenidos con otros dos robos denunciados en las mismas instalaciones los días 17 y 20 de julio.

Los dos arrestados, junto con las diligencias, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

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