Detenido y a prisión un joven por negarse a ponerse la mascarilla en Castellón

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 28 años de edad como presunto autor de un delito de desobediencia grave por negarse a utilizar la mascarilla en la calle. Los hechos han sucedido en la Avenida de Benicàssim, frente al Hospital General de Castellón, según explican en un comunicado.

Uno de los policías le preguntó si tenía algún motivo justificado (enfermedad) que le impidiese llevar la mascarilla, y él dijo que no, pero que no se la iba a poner. El agente intentó identificarle para proponerle para sanción, a la vez que le instó a que se pusiera la mascarilla, pero el detenido aseguró que no tenía y que además no iba a ponerse ninguna mascarilla, a pesar de que los agentes le ofrecieron una.

Con lo ocurrido, y el riesgo que supone para la salud pública su actitud, los agentes le detuvieron como presunto autor de un delito de desobediencia grave y al tener antecedentes policiales la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.