Detenido tras intervenirse 60 kg de marihuana en paquetes postales en Vinaròs

La Unidad de Análisis e Información Fiscal de la Guardia Civil y funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido en Vinaròs (Castellón) más de 60 kilos de marihuana que se habían enviado en paquetes postales y han detenido a una persona por delitos de contrabando y contra la salud pública.

Además se ha citado a un segundo individuo en calidad de investigado, según han informado fuentes de la Guardia Civil en un comunicado donde se detalla que la actuación se inició con el descubrimiento de un envío postal que presuntamente contenía 5,5 kilos de hachís.

Tras las actuaciones realizadas ante el Juzgado de Guardia de Vinaròs, se procedió al registro del establecimiento donde iba dirigido el envío postal, donde se realizó la aprehensión de más de dos kilos de marihuana.

Posteriormente se procedió a la aprehensión de otros dos paquetes postales en cuyo interior se encontraron en total más de 60 kilos de marihuana en forma de cogollos.

Toda esta sustancia estupefaciente se enviaba acondicionada en bolsas de uno y diez kilos dispuestas para su manipulación para la venta al por menor en unidades de venta más pequeñas.

Por estos hechos se ha procedido a la detención de una persona y la citación de un segundo individuo en calidad de investigado por la presunta comisión de un delito de contrabando y otro contra la salud pública. Las diligencias han sido instruidas en el Tribunal Civil y de Instancia de Vinaròs en funciones de Guardia.