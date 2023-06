La consellera Bravo carga contra Feijóo: "No se puede justificar maltrato llamándolo un divorcio duro"

La consellera de Justicia en funciones, Gabriela Bravo, ha respondido este martes al presidente y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, que el lenguaje no es "inocuo" y "no se puede justificar maltrato que puede acabar con la vida de una mujer llamándolo un divorcio duro".

Bravo, en un encuentro con los medios en Castelló, ha salido así al paso de las declaraciones del presidente 'popular' relativas al candidato de Vox a la Generalitat Valenciana, Carlos Flores, que fue condenado por violencia verbal hacia su exmujer.

"Es muy preocupante para todas las mujeres que una persona que aspira a presidir el gobierno de España justifique las amenazas y los insultos que el señor Flores dirigió a su mujer y que acabaron con una condena por violencia machista", ha subrayado Bravo.

La titular de Justicia en funciones cree que todas las mujeres en este país "deberían de pensar qué programa político tiene el PP para ayudarlas, protegerlas y luchar contra la violencia machista, cuando su líder nacional está justificando a un maltratador condenado porque fue un divorcio duro".

"Para esta comunidad fue un día de gran tristeza cuando conocimos el acuerdo del PP con VOX; para las mujeres fue un día triste porque no se puede borrar la violencia de género, y el PP no puede frivolizar, como lo ha hecho el señor Mazón y el señor Sempere diciendo que no pasa nada".

Bravo ha censurado que Feijóo diga que la violencia de género es una obviedad, "cuando la violencia de género en este país es un drama que se ha llevado por delante la vida de más de 1.200 mujeres, que hay millares de mujeres que están viviendo un drama con órdenes de protección, que estamos hablando de miles de denuncias al año por mujeres que están violentadas, maltratadas y amenazadas". "¿A eso le llama una obviedad?, se ha preguntado.