Castellón impulsa con un programa piloto de fomento a la lactancia materna durante los primeros mil días de vida

Castellón acogerá un proyecto piloto de la Fundación Fisabio y la Dirección General de Salud Pública, dependientes de la Conselleria de Sanidad, para la promoción de la lactancia materna durante los primeros mil días de vida. La iniciativa se desarrollará en 16 centros de salud de la provincia y cuenta con el respaldo del programa IHAN, impulsado por la OMS y UNICEF, así como del Centro de Salud Pública y el Departamento de Salud de Castellón.

Entre los principales objetivos del proyecto se encuentra la acreditación de los 16 centros de salud bajo los estándares de la OMS, mediante un proceso de evaluación externa y formación continua de los profesionales sanitarios en buenas prácticas basadas en la evidencia científica. Además, se promoverá la creación de comunidades de apoyo a la lactancia materna, reconocida como derecho humano por la ONU en 2016, con el fin de ofrecer un entorno seguro y favorable para madres y bebés.

El programa incluye la organización de talleres prácticos, grupos de apoyo y dinámicas participativas orientadas a acompañar a las familias durante el proceso de lactancia.