Castelló recupera el doble topónimo Castelló de la Plana / Castellón de la Plana

El pleno del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este jueves de manera definitiva la recuperación del doble topónimo Castelló de la Plana / Castellón de la Plana para referirse a la ciudad.

El portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, ha reivindicado la recuperación del topónimo bilingüe de la ciudad "con la normalidad propia de un bilingüismo cordial" que hoy en día se practica en Castellón "para envidia de algunos y rabia de otros".

"Con normalidad y con libertad", ha afirmado, y ha añadido que esa normalidad "viene avalada por el riguroso trabajo elaborado por el doctor en Filología Románica-Hispánica y catedrático de Lengua Santiago Fortuño, que cuestiona algunas de las tesis en las que se basó la supresión del nombre en su versión castellana" durante el mandato anterior.

El concejal ha hecho un repaso de las diferentes evidencias que incorpora el texto de Fortuño en la defensa de la forma del topónimo castellano y su uso no sólo en la Plana sino en otros lugares del territorio español, que rebaten las teorías de imposición a partir del siglo XVIII, según el Ayuntamiento.

"El topónimo Castellón no era utilizado por los forasteros o castellanos para referirse en nuestra ciudad, sino que era la forma en que los castellonenses nos referíamos en nuestra ciudad cuando hablábamos o escribíamos en castellano", ha insistido Sales.

"Yo no sé dónde se sacan ustedes que esto lo hacemos porque odiamos el valenciano, cuando el valenciano no solo no se suprime, sino que se mantiene en primer lugar de la doble denominación", ha indicado, y ha señalado que "el único odio acreditado es el que manifestaron PSOE y Compromís".

En concreto, ha dicho, "un odio al castellano en una actitud xenófoba y casi racista que vulnera las recomendaciones de la ONU", ha afirmado, y ha destacado que, tal y como recoge la organización mundial, "no es obligatorio tener una denominación única".

Compromís presentará un recurso

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló de la Plana anuncia que presentará un recurso contra la decisión del Partido Popular y VOX de modificar el topónimo oficial de la ciudad, en una acción que Compromís considera un ataque directo a la identidad y la lengua valenciana.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, denuncia que “este cambio de topónimo no tiene otra motivación que el odio y el desprecio hacia el valenciano”. Además, remarca que “esta decisión se enmarca en una serie de acciones contra la lengua, como la eliminación de los cursos de valenciano, la publicación de webs solo en castellano, la supresión de las parejas lingüísticas, y la vulneración sistemática del reglamento de normalización lingüística y la ley de uso del valenciano”,

Garcia ha destacado que el cambio de nombre de la ciudad implica ignorar las directrices de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), la autoridad máxima en materia de toponimia según el Estatuto de Autonomía. “Las alegaciones presentadas, también por Compromís, que pedían seguir estas directrices, no han recibido ninguna respuesta en las 21 páginas del documento del gobierno municipal”, defiende.

El recurso que interpondrá Compromís incidirá en “la incoherencia del informe del gobierno municipal, que no cuenta con la credibilidad académica necesaria y que ignora las recomendaciones de los expertos lingüistas de la Universitat Jaume I”.

El grupo municipal denuncia que la decisión de cambiar el nombre de la ciudad “responde a una estrategia política que busca explotar el odio contra el valenciano para obtener réditos electorales”. Así, Garcia reafirma el compromiso firme de la coalición con la defensa de la identidad, la lengua y la cultura valenciana, y hace un llamamiento a la ciudadanía a unirse en la defensa del nombre histórico y oficial de Castelló de la Plana.