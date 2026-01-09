Burriana alcanza los 40.000 habitantes empadronados

El municipio de Burriana ha iniciado 2026 con 40.000 habitantes empadronados, según los datos del padrón municipal, que coinciden con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este incremento, la localidad se consolida como el segundo municipio de la provincia con mayor crecimiento absoluto, solo por detrás de la capital provincial.

Según los registros, uno de cada diez nuevos residentes en Castellón ha fijado su domicilio en Burriana, duplicando prácticamente las tasas de crecimiento de otras localidades de la provincia. El aumento poblacional representa una aceleración de aproximadamente el 30 % respecto a 2023.

El consistorio señala que la ciudad está desarrollando proyectos urbanísticos como Sant Gregori, con alrededor de 5.000 viviendas planificadas en el litoral, y la regeneración de los 50.000 m² de la antigua fábrica de Formolevante, que se transformarán en un nuevo núcleo urbano con viviendas, zonas comerciales y áreas verdes. Asimismo, se proyecta la expansión del entorno de Ribesalbes, con previsión de superar los 50.000 habitantes en la próxima década.

Para atender el crecimiento, el municipio está avanzando en infraestructuras como la nueva depuradora, el futuro Centro de Salud del Puerto, la reanudación de las obras del IES Jaume I, la finalización de la avenida Cañada Blanch y el anillo exterior entre el Camí la Cossa y la CV-18 para mejorar la movilidad y las conexiones urbanas.