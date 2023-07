El Villarreal sale goleado en su primer amistoso de pretemporada

El Villarreal debutó en la pretemporada con una estrepitosa derrota ante el conjunto suizo del St. Gallen, mucho más rodado e intenso, que aprovechó la fragilidad defensiva amarillo para darse un festín en su partido de presentación ante su afición.



El conjunto de Quique Setién, que utilizó dos equipos distintos en cada periodo, nunca se sintió cómodo en el partido, del que se desconectó en los primeros 10 minutos, en los que recibió dos goles, y también en los compases iniciales del segundo acto, en los que encajó otras dos dianas.



Setién apostó de salida por una alineación experimental en la que tuvieron entrada algunos titulares habituales y dos de los últimos fichajes, como Comesaña, devorado por el ritmo del partido, y Ben Beretron, desconectado del juego.



El conjunto suizo, más motivado, intenso y profundo, no tardó en poner en evidencia al Villarreal, que hizo aguas en defensa, sobre todo por el centro y su perfil derecho.



Jorgensen evitó con una doble parada que el conjunto local se adelantara en el minuto 4, pero no pudo detener el primer tanto suizo, anotado poco después por Witzig, quien aprovechó una pérdida de balón en zona de riesgo para marcar con un disparo cruzado.



El gol desató al conjunto suizo, que apenas cinco minutos después dobló su ventaja por medio de Van Moos, quien rentabilizó al máximo la falta de contundencia defensiva del Villarreal para empujar el balón a la red en boca de gol.



El huracán suizo no cesó y en el minuto 13, Görtler, solo ante el portero, envió el balón a la cruceta en otra acción nacida en el perfil zurdo del ataque local.



Tras la estampida inicial del St. Gallen, el Villarreal logró ralentizar el partido estirando las posesiones de balón, aunque sin generar el menor peligro.



Sólo una conexión aislada entre Trigueros y Chukwueze, que el nigeriano resolvió regateando al portero y marcando a placer, volvió a meter al conjunto de Setién en el partido.



El gol pareció darle confianza al Villarreal, pero el St. Gallen aprovechó un nuevo error defensivo para anotar el tercero por medio de Geubbels, que aprovechó un pase al espacio para batir a Jorgensen.



Antes del descanso, Schmidt encontró un nuevo pasillo en la defensa del Villarreal para anotar el cuarto con un disparo al ángulo.



El conjunto de Setién, enrabietado, se fue con todo al ataque, pero su intento por maquillar el marcador se quedó en un remate de Comesaña al travesaño, justo antes del descanso.



Setién cambió todo su equipo en la segunda parte, pero la puesta en escena del Villarreal no pudo ser más espantosa.



En los dos primeros minutos el St. Gallen, ganador de todos los duelos individuales del partido, anotó dos nuevos tantos por medio de Görtler y Karlen, quienes aprovecharon la candidez de la defensa del Villarreal para fusilar a Reina desde el interior del área.



El conjunto local, con mucha más energía y una presión altísima sobre la salida del balón, logró desdibujar por completo al conjunto de Setién, que sólo fue capaz de responder en ataque en una acción en la que Morales disparó al lateral de la red.



Con el partido resuelto, el Villarreal se limitó a amasar el balón sin ninguna profundidad, mientras su rival siguió volando al contragolpe aprovechando la pasividad amarilla sin balón.



Morales, ya en los últimos instantes, tuvo la opción de maquillar el marcador tras una gran jugada de Pino, pero Ati Zigi le negó el gol para cerrar el festival suizo y aumentar la frustración del Villarreal, que estuvo cerca de encajar dos nuevos tantos en los últimos minutos.



Ficha técnica:



St. Gallen: Ati Zigi; Zanotti, Vallci, Diaby, Schmidt, Fazliji, Quintillà, Görtler, Witzig, Geubbels y Von Moos. También jugaron Akolo, Karlen, Möller, Sutter, Van der Venne, Nuhu, Schubert y Guidotti.



Villarreal: Jorgensen; Kiko Femenía, Hugo Pérez, Cuenca, Alberto Moreno; Comesaña, Capoue, Trigueros, Chukwueze, Danjuma y Ben Brereton. En la segunda parte jugaron Reina, Altimira, Mandi, Abraham del Moral, Pedraza, Parejo, Ramón Terrats, Denis Suárez, Morales, Gerard Moreno y Yeremi Pino.



Árbitro: Lionel Tschudi (Suiza).



Goles: 1-0, min. 5: Witzig. 2-0, min. 11: Von Moos. 2-1, min. 31: Chukwueze. 3-1, min. 36: Geubbels. 4-1, min. 40: Schmidt. 5-1, min. 46: Görtler. 6-1, min. 47: Karlen



Incidencias: Primer encuentro de pretemporada del Villarreal disputado en el estadio Kybunpark ante unos 8.000 espectadores.