El Villarreal no se puede permitir otro tropiezo en Europa

El Villarreal afronta hoy en Chipre (18:45 h) un partido marcado por diferentes condicionantes. El primero por el escenario en sí, ya que Larnaka ha sido el territorio neutral elegido por la UEFA para la disputa del encuentro por la situación bélica que se vive en Israel. Situación que afecta sobremanera a un rival, el Maccabi, quien este lunes regresó tras un mes sin poder contar sus sus futbolistas extranjeros.

Para más inri el encuentro se jugará a puerta cerrada y con medidas de seguridad extremas en el AEK Arena de Larnaca, donde ayer por la tarde aterrizó la expedición amarilla .

Pero si algo mediatiza la semana desde el punto de vista del Villarreal, esa es la situación de su técnico, Pacheta, con el futuro en el alambre y con el nombre de Marcelino flotando en el ambiente como posible sustituto. El técnico sabe que no le valen otros resultados que no sean las victorias esta semana tanto hoy en Chipre como en el Metropolitano el próximo domingo.

Vuelve Pino

El regreso a la citación de Yeremi Pino es la principal noticia para los amarillos. El canario, que regresa un mes después, no estará en el once tal y como avanzó Pacheta. De la misma forma Gerard no viajó por precaución (estará el domingo en Madrid), y se une a las ausencias de Coquelín, Denis Suárez, Foyth y Pedraza.

Los castelloneses realizarán cambios en el once, comenzando por la puerta a la que regresará Pepe Reina. A partir de ahí, pocos repetirán respecto del encuentro liguero del pasado fin de semana. Un nuevo tropiezo dejaría a los amarillos contra las cuerdas y se complicaría su clasificación .

El Macccabi en una situación difícil

El papel que pueda desarrollar el Maccabi es una incógnita. No compiten desde el pasado 5 de octubre cuando lo hicieron en su estadio ante el Panthinaikos Desde entonces no ha podido trabajar con sus extranjeros. que se incorporaron el pasado lunes tras un mes fuera del equipo.

Con la liga israelí parada, el Maccabi se encuentra en Chipre concentrado desde el pasado fin de semana rodeado de medidas de seguridad máximas y prácticamente recluidos en su hotel.