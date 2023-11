Pacheta: "Sé que muchos quieren mi puesto en el Villarreal"

No está siendo una semana nada fácil para Pacheta. El entrenador del Villarreal es consciente de su puesto está discutido toda vez que su llegada no ha supuesto el revulsivo que necesitaba el equipo. Y las noticias de una posible llegada de Marcelino como sustituto no se han hecho esperar .

El burgalés se enfrentó a una rueda de prensa, previa al partido europeo de Europa League, en la que tuvo que responder a noticias relacionadas con su futuro. Y lo hizo con su habitual expresividad y sin obviar la situación que está viviendo: "Tengo 55 años y una experiencia de 35 en el fútbol. Intento aislarme de todo y ¿sabéis cuál es mi confianza? La cara de mis chicos, de los jugadores cuando les hablo. Esta es la fuerza, que la confianza de la plantilla a tengo muy clara. Soy optimista y creo que vamos a ganar mañana en Chipre y el domingo. Mi puesto de trabajo sé que hay mucha gente que lo quiere, casi todos los entrenadores, este es un equipo grande. Pero estas situaciones se suelen dar cuando no ganas. A seguir y a ganar", dijo.

En la misma línea reconoció que su trabajo esta siempre bajo lupa, como es habitual con los entrenadores: "Siempre estoy bajo la lupa. Tengo que convivir con eso. Siempre lo estás. Tienes exámenes finales cada tres días. Tenemos que convivir con esto. No hay ninguna diferencia en mi presión o en mi cabeza con respecto a un mes. Tengo que ir a lo mío, que es lo único que me puede salvar. Tenemos que mejorar lo que hacemos mal, eso ya lo sé", comentó.

Europa League

Rueda de prensa oficial previa al Maccabi Haifa - VIllarreal CF

Los amarillos viajan hoy a Chipre para medirse este jueves al Maccabi Haifa en un partido que tendrá lugar a puerta cerrada . El conjunto rival vive una complicada situación a causa de la guerra, aunque Pacheta avisa del peligro que este tipo de partidos pueden entrañar: "Lo vamos a trabajar y lo hemos trabajado. Ahora tenemos que darle el remate final. Ahora vamos a exponer a los jugadores a lo que se van a enfrentar mañana. Tenemos que hacer cambios, porque tenemos gente en distintas circunstancias y estamos obligados. Debemos ser eficaces en las dos áreas"

El conjunto de La Plana viajará este miércoles con las bajas de Coquelin, Denis Suárez, Foyth, Pedraza y Gerard Moreno. El canario Yeremi Pino será la gran novedad de la lista y. según el propio, Pacheta, podría tener ya "algunos minutos" durante el partido.