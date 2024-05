Schreuder rebaja la presión : "Hay que afrontar el de Murcia como un partido más"

El CD Castellón puede dar este sábado en Murcia (16h) un paso prácticamente definitivo para conquistar el ansiando retorno al fútbol profesional. Y es que la victoria albinegra podría hacer que, incluso este mismos fin de semana si pinchase el Córdoba, el ascenso fuese ya una realidad.

Pese a la trascendencia del partido el técnico Dick Schreuder trata de darle el máximo carácter de normalidad posible. El preparador albinegro trata, de esta forma, de rebajar cualquier presión que pueda afectar al equipo: "Lo tomamos como un partido normal en el que debemos disfrutar. Veo un buen espíritu de equipo, que es lo que necesitamos, no solo en este partido, sino en los tres restantes. Debemos estar tranquilos y tratar de aprovechar nuestras ocasiones”, ha comentado.

Lo cierto es que el equipo de la Plana afrontará un parido ante un equipo en alza que se juega también sus opciones de estar en la fase de ascenso este fin de semana “Es un rival que está haciendo bien las cosas y que desde el parón de invierno tiene un gran espíritu de equipo y una buena conexión con sus aficionados. Es bueno para nosotros jugar contra un equipo de ese nivel porque permite sacar lo mejor de nosotros”, ha valorado Schreuder esta mañana en rueda de prensa

Sin el "pichichi" De Miguel

Jesús de Miguel | CD Castellón

En Murcia, y seguramente durante los próximos partidos, no podrá contar con su máximo goleador, Jesús de Miguel. Pese a ello, Schreuder considera que no deben buscar excusas y que tiene alternativas válidas: “Es un jugador muy importante, pero hay otros futbolistas importantes en la plantilla y trataremos de encontrar soluciones y ganar el partido. No hay excusas”, ha manifestado.

De la misma forma fue cuestionado por el masivo desplazamiento que llevará a cerca de 4000 albinegros a las gradas del José Roca: “Estoy muy orgulloso de todo el apoyo que recibimos de los aficionados. Necesitamos el respaldo de todos en esta parte de la temporada y debemos mantener la calma”, ha declarado el técnico.

Finalmente a Schreuder se le preguntó por los rumores que le sitúan en la órbita de uno de los grandes de su país, como es el caso del Feyenoord: “Para mí es bonito que hablen de mí, pero mi foco está en el Castellón. Llevamos trabajando todo el año para buscar el ascenso y es mi labor conseguirlo”, ha dicho.