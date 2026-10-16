El Villarreal llega al partido ante el Elche como el rey de los derbis valencianos

El Villarreal se ha ganado por méritos propios el título de rey de los derbis valencianos. El triunfo ante el Levante (3-1), en el primer duelo autonómico de la temporada, permitió al conjunto amarillo prolongar una dinámica que viene de lejos y que le ha convertido en el rival a batir en la Comunitat Valenciana. Mañana, a partir de las 16:15 horas, el Elche será el siguiente en poner a prueba la hegemonía de los castellonenses en el Estadio de La Cerámica.

La pasada temporada fue impecable para los de amarillo. El Villarreal firmó un histórico pleno de victorias frente a sus tres rivales regionales en Primera División. En la primera vuelta superó al Valencia en Mestalla (0-2), al Elche (1-3) y al Levante a domicilio (0-1). En la segunda, repitió la hazaña con los triunfos ante el Valencia en La Cerámica (2-1), el Elche (2-1) y una contundente goleada frente al Levante (5-1).

Seis partidos, seis victorias. Un dominio incontestable que tuvo continuidad con el estreno de la presente campaña, en el que los amarillos volvieron a imponerse al conjunto granota (3-1). Ahora, el Elche aparece en el horizonte como el siguiente obstáculo para una escuadra que ha convertido los derbis autonómicos en territorio propio.

Más de dos años sin perder un derbi

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Para encontrar la última derrota del Villarreal en un partido de rivalidad regional hay que remontarse al 2 de enero de 2024. Aquel día, los castellonenses cayeron en Mestalla ante el Valencia (3-1), en la jornada 19 de la temporada 2023/24. Desde entonces, el conjunto amarillo no ha vuelto a hincar la rodilla en un derbi valenciano.

Más de dos años y nueve meses después de aquel tropiezo, la estadística refleja una racha de diez encuentros consecutivos sin perder, con ocho victorias y dos empates. El último precedente adverso dio paso a una etapa de clara superioridad amarilla, consolidada con el pleno del pasado curso.

En la temporada 2023/24, el Villarreal también había sido capaz de vencer al Valencia en La Cerámica (1-0), aunque aquella campaña se saldó con una derrota y una victoria ante los valencianistas. En la siguiente, los dos enfrentamientos ligueros terminaron en empate (1-1), con Gueye y Sadiq como goleadores en el encuentro disputado en Vila-real.

El Elche tendrá mañana la oportunidad de poner fin a esa dinámica y reivindicarse en uno de los escenarios más complicados de la competición. El Villarreal, por su parte, buscará prolongar su reinado regional, sumar un nuevo triunfo ante un rival de la Comunitat y confirmar que, hoy por hoy, los derbis valencianos tienen dueño.