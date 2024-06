Villarreal CF: Jorgensen se toma como algo "divertido" que le relacionen con el Chelsea

Tras su primera temporada completa en el Villareal, el nombre de Filip Jorgensen ha sonado con fuerza en las últimas semanas como futurible de varios equipos de la Premier, en especial del Chelsea. El futbolista se ha referido a estos rumores como algo “divertido” desde la concentración con la selección sub 21 danesa.

En una entrevista al medio Tipsbladet, Jorgensen considera positivo que su nombre suene asociado al de grandes clubes: “Es divertido. Se nota que he hecho algo bueno y lo he hecho bien”, asegura. De la misma forma asegura que no tiene ideas preconcebidas sobre que va a pasar en el futuro: “Es difícil de decir. Sólo quiero mejorar cada día y hacerlo lo mejor que pueda, No, no hay un plan definido. Si surge algo bueno, podemos hablarlo y ver qué es lo mejor para mí, para el Villarreal y para todos los involucrados”.

El canterano amarillo también habló de Marcelino, del que dijo que es "duro pero honesto": “Es un entrenador duro, pero también honesto. Dice lo que piensa. Es un muy buen entrenador y me gusta mucho que él me entrene. Requiere mucha disciplina y trabajo duro. Eso lo aprendí de él. Que siempre hay que dar un poquito más para mejorar en los entrenamientos y en los partidos”.

El joven guardameta danés analizó la que ha sido su primera temporada completa en la elite, y comentó que ha habido “momentos duros” durante la misma: “Ha sido duro por momentos y difícil. Pero también ha sido muy divertido. Lo más difícil es llegar a una nueva liga. Al principio tampoco le fue muy bien al equipo y cambiamos de entrenador dos veces. Ha sido difícil. Aquí hacia el final ha mejorado y ha ido bien. Es realmente genial y también estoy orgulloso”, afirma.