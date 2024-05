Jorgensen: "Reina me ha dado buenos consejos y tranquilidad"

El joven portero del Villarreal ha tenido la complicada tarea de cambiar las dudas por certezas respecto a la apuesta que el Villarreal realizó con él a principio de temporada. Y lo cierto es que no ha sido sencillo superar la desconfianza imperante durante los primeros partidos.

El joven guardameta nórdico, que a sus 22 años es el más joven de entre los porteros titulares en Primera, agradece los consejos que en el día a día ha recibido desde quien representa la otra cara de la moneda: el veteranísimo Pepe Reina.

He ido aprendiendo de cada partido y de cada entrenador. Creo que he ido mejorando, pero la clave es tener continuidad

Pepe me ha dicho que tenga tranquilidad y que no me frustrara en los momentos complicados. Ha sido muy importante para mí esta temporada