Roig pone la Champions en su punto de mira

El Villarreal arrancó la segunda vuelta con una contundente victoria ante el Mallorca tras firmar el mejor partido de la temporada. A seis puntos de la cuarta plazaque ostenta el Athletic Club y con casi toda una segunda vuelta por delante, los amarillos mantienen sus opciones prácticamente intactas. Eso sí, como afirma su presidente Fernando Roig, necesitan rendir a un nivel excelente a partir de ahora si quieren conseguir el premio gordo de clasificarse para la Liga de Campeones.

El principal dirigente de la entidad de La Plana no escondió su satisfacción por el gran partido que su equipo disputó este pasado lunes: “Hicimos un gran partido. Tenemos un gran equipo, un gran técnico y hay que apoyarles. Hay que pensar en mejorar cada vez más. Me hubieragustado acabar mejor la primera vuelta, pero hemos empezado muy bien la segunda. Y ya no solo por el resultado, sinopor la forma de conseguirlo. Fue un gran partido”, aseguró.

Roig se mostró ilusionado con la posibilidad de alcanzar las plazas Champions, aunque es consciente de que para ello deberán realizar una segunda vuelta bastante mejor que la primera: “Hay que mejorar. Si en la primera vuelta hemos conseguido 30 puntos, en la segunda hay que hacer de cuarenta para arriba. Ese debe ser el objetivo para estar en los primeros puestos. Hay que tener la posibilidad de que si el quinto equipo entra en Champions, que pueda ser el Villarreal”. Sobre lo que no quiso "mojarse" fue sobre los posibles fichajes en este mercado invernal: "Si se puede mejorar se mejorará, pero tenemos un gran equipo"

Las palabras de Roig llegaron antes de la gala “Endavant”, donde el club vila-realense presenta sus diferentes proyectos sociales y de patrocinio deportivo: “Es un proyecto muy ilusionante, porque hay mucha gente y entidades que necesitan ayuda en la provincia de Castellón y a la que desde el Villarreal tratamos deayudar para hacer la provincia más grande”.

Esta temporada la ayuda del club se ha extendido a Valencia con el fin de paliar los efectos de la DANA: “Hay que hacer que el proyecto sea más grande y más interesante. Este año se añade la desgracia de lo que ha sucedido en Valencia, lo que ha sufrido su gente. Dentro de nuestras posibilidades también hemos tratado de ayudar”, comentó el mandatario valenciano.