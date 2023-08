Pedraza: "Llegamos cargados de confianza al partido ante el Barcelona"

El futbolista cordobés, que fue titular en Mallorca tras la lesión de Alberto Moreno en la jornada inaugural, considera que su equipo llega en un buen momento al duelo ante el cuadro blaugrana: “Ganar en Mallorca fue un punto de inflexión para nosotros. El equipo estuvo bien, hicimos un partido serio y eso nos da confianza para el partido de este domingo ante uno de los mejores equipos de LaLiga. Vencer al FC Barcelona nos daría mucha moral para todo lo que venga”.

Eso sí, pese a que le tópico indique que es mejor enfrentarse a los grandes en las jornadas iniciales, es consciente de la dificultad que siempre entrañan dichos encuentros: "Sabemos que va a ser un partido muy complicado en el que sufriremos mucho sin balón porque nos someterán a correr mucho. Nosotros debemos tener paciencia y saber aprovechar nuestros momentos con balón".

Tras una pretemporada complicada marcada por unas molestias musculares que le impidieron poder disputar algunos amistosos, el futbolista asegura encontrarse recuperado físicamente: "Vengo de una lesión que me tuvo varios días parados. Me tocó entrar contra el Real Betis sin calentar, algo arriesgado, pero con el paso de los minutos me fui encontrando mejor y acabé con buenas sensaciones. Contra el RCD Mallorca también me encontré bien y afronto el próximo partido con ganas de darlo todo”.