Jorgensen: "Sólo pido confianza y tranquilidad"

El cancerbero danés, que no es ajeno a las opciones contrarias y a las críticas, prefiere mantenerse al margen y centrarse en su trabajo diario: "Estoy muy bien, no leo mucho lo que dicen en las redes y trato de mantener el foco en el trabajo y en los partidos. Trato de que no me afecte lo que la gente opina y lo que importa es lo que opina el club y el mister. No puede haber nada mejor que la confianza que siento. Se que la tengo que devolver con buenos partidos y con muchos puntos para el equipo".

Más allá de los debates, lo cierto es que Jorgensen ha ido ganándose dicha confianza con sus actuaciones. Hasta el punto que el Villarreal dejó de lado la opción de fichar que tenía sobre la mesa, para mantener su apuesta por el canterano: "Durante el verano me dieron que estaba la posibilidad de que yo fuese el portero. Que llegara a la pretemporada y trabajara fuerte. Quiero demostrar que estoy listo para dar ese paso".

Un periodo en el que, a sus 20 años, ha tenido que madurar a marchas forzadas para no dejarse influir por todo el ruido exterior: "Es verdad que es difícil a veces . No es fácil hacerlo con tanta presión, pero estoy dado ese paso de madurez para vencer esa presión porque quiero estar aquí y lo quiero demostrar. Sólo pido confianza y tranquilidad. Lo doy todo y lo hago todo por el club, porque ellos también me lo han dado todo".

Una juventud , la del portero más joven de la liga, que contrasta con la experiencia de Reina, el jugador más veterano del campeonato. Los consejos del guardameta internacional, son impagables para el danés: "Pepe es un crack, no se puede compartir vestuario con mejor compañero , y más en mi puesto. Tiene toda a experiencia, lo ha vivido todo. Me está ayudando muchísimo y es uno de los mejores compañeros que he tenido".