Schreuder : "En Segunda no vamos a cambiar nuestro estilo"

El ascenso no ha cambiado a Dick Schreuder lo más mínimo. El neerlandés va a seguir exigiendo a su equipo tras lograr el ascenso y espera la mejor versión este fin de semana. Y por ello deja claro que no va a regalar minutos. De la misma forma advierte que la próxima temporada se verá a un equipo con la misma filosofía que en la actual.

No regalará los minutos: "Han sido tres días de celebración y el miércoles volvimos a entrenar. estamos ya concentrados en el paridos del domingo y queremos ganarlo. Esa es la mentalidad que quiero en el equipo Vamos a seguir igual, jugarán lo que tengan más nivel para mi, el mejor once. Todos son importantes como durante todo el año. Si juegan otros será porque crea que son los que mejor nos pueden ayudar a ganar los partidos. No para que se muestren ni tengan minutos

Relación con Bob: "Es una buena relación, muy sana . Nos respetamos mucho mutuamente y la opinión del otro. Eso es bueno a la hora de competir con otros equipos.

Balance de la temporada: "Cuando empezamos había más dificultades. Había que adaptarse por parte de los jugadores a un nuevo staff. Queríamos mostrar que íbamos de cara , para triunfar teníamos que pensar que éramos un equipo. Salieron jugadores por causas de disciplina. No nos dejamos influenciar por lo de fuera , ni por las críticas a mi llegada por ser de fuera. El vestuario se ha mantenido unido en los momentos más complicados y eso era para mí la señal de que podíamos ganar la liga"

No ha estudiado la segunda todavía: "Estoy centrado en esta temporada para ya miraremos la segunda en las próximas. No cambiaremos nuestra forma de jugar en Segunda , en eso no hay discusión . Si el rival es mejor, pues es mejor y punto. Viene un largo verano con cambios en los equipos por lo que ya lo analizaremos

Objetivos a corto plazo:" Bob tiene un plan para seis años y yo he venido para ayudar en ese plan. Miro semana a semana "

Nivel de Segunda: "No conozco el nivel de Segunda, aunque jugamos en Copa ante el Oviedo y he visto a equipos como el Levante. Cambiar de categoría es un nivel diferente, pero no tiene porque ser más difícil. Puede ser hasta más fácil porque no hay muchos que jueguen como nosotros y eso es una ventaja . SI perdemos varios partidos la gente nos criticará, pero que quede claro que no voy a cambiar el estilo"