Gerard, rey del gol amarillo

Con su gol el delantero de Santa Perpetua deshizo el empate que arrastraba desde la pasada temporada con Adriano García, santo y seña de la entidad castellonense durante la década de los 80. El internacional alcanza así los 107 goles, cifra a la que nunca antes había llegado ningún jugador amarillo: "La verdad es que me hacía mucha ilusión ser el máximo goleador del club. Llevo muchos años aquí y todo el mundo sabe lo que significa el Villarreal para mí. Es mi casa y es un sueño hecho realidad . Intentaré mejorar estas cifras" aseguraba tras el partido.

El delantero, que tras dos temporadas lastrado por las lesiones comienza a tener continuidad, destacaba que el gol sirviese para ganar los tres puntos: "Evidentemente es lo más importante, especialmente tras la cruel derrota de la primera jornada. El Mallorca es un gran equipo, con las ideas muy claras y le damos importancia a esta victoria. Sabíamos cómo juegan ellos y era clave no perder la paciencia. Hemos tenido la oportunidad de rematarles a la contra, pero el partido que hemos hecho ha sido serio"

El delantero se refirió a su nueva posición, más alejado del área tras la llegada de Sorloth."Es verdad que estoy más cómodo más cerca del área, pero los estamos trabajando. Que todo el mundo explote sus virtudes. He hablado con el míster y hoy me he metido un poco más por dentro. Buscamos variantes. Hay compañeros nuevos arriba y todo el mundo está con muchas ganas de aportar. Se ha ido gente importante pero ha venido gente que lo es. Este equipo siempre lucha por tratar de estar en Europa"