Una jugada que trae cola

El penalti en la recta final del partido que desembocó en gol del empate del conjunto getafense, fue el que encendió los ánimos en el conjunto amarillo. Un jugada que se señalizó a instancias del VAR después de que el árbitro principal, en primera instancia hubiera pitado fuera de juego

El protagonista de la acción, el defensa amarillo Raúl Albiol, se expresaba en estos términos al final del partido: "No voy a hablar más de esto. No es lo mismo poner el brazo que golpear, hay una gran diferencia pero el árbitro no lo ha visto así. Es una pena que se nos hayan escapado los tres puntos. Al final quieren favorecer a los tramposos y nada... a seguir".

Igualmente Comesaña, autor del gol amarillo, se mostró crítico con el arbitraje: "Se lo dije al árbitro durante el partido. Le dije 'estabas pitando espectacular hasta que entró el VAR'. Desde que entró el VAR se le fue el partido de las manos. Luego empezó a pitar los gritos en vez de pitar lo que veía. No empatamos nosotros, hizo que empatara el partido el VAR. Yo creo que ellos lo estaban intentando, es un equipo muy difícil, súper defensivo, cuesta muchísimo hacerles gol. Conseguimos hacerles gol a pesar de las bajas que teníamos arriba en este partido y se nos va el partido porque lo decide el VAR y ya está"

Por su parte Marcelino no se mordió la lengua en sala de prensa al acusar de "corporativismo" al equipo arbitral: "El árbitro estaba pitando muy bien. Está al lado de la jugada y el balón va al otro lado. Llega un árbitro en el VAR que está descendido, y eso es porque no es muy bueno, y llama al árbitro por afán de protagonismo. Estoy convencido que, si en vez de un árbitro joven hubiera sido uno más experto no le hubiera llamado. Mi amarilla fue por decirle al árbitro que hay que actuar siempre con personalidad. Ese penalti no puede pitarse en el fútbol porque habría diez cada partido. Me parece ridículo, pero el árbitro ha actuado por corporativismo y el del VAR ha sido protagonista por algo que no ocurrió, pero que él quiso que ocurriera", dijo

Tebas echa leña al fuego

El presidente de la LFP , Javier Tebas, ha estado en un acto para combatir el odio en el fútbol, atendió a los medios y, entre otras cosas, aprovechó para cargar contra el propio Marcelino por sus declaraciones: "Es el árbitro que designa el Comité Técnico de Árbitros y que le tocará a todos, no solo a Marcelino. No he visto la jugada. Marcelino como se queja de todo... que se siga quejando, no hay más. Tiene derecho a hacerlo. Una más en la lista", afirmó .

En los próximos días se decidirá por parte de los comités si alguna de estas declaraciones son merecedoras de sanción. Para ello debería considerarse que atenta contra la honradez y profesionalidad del árbitro más allá de ser un menosprecio.