Frederic Castelló: "Han sido meses muy duros, llegué a pensar en tirar la toalla"

Amics Castelló dice adiós al segundo escalón del baloncesto español tras una década completa en la categoría. Ha sido un palo duro para el club de la capital de La Plana y para su técnico, Frederic Castelló, quien afrontaba su primera experiencia al frente del equipo. El de la Vall reconoce que lo ha pasado mal y que, por momentos, llegó a pensar en "arrojar la toalla".

Castelló, en conversación con Onda Cero, reconoce que podría haber tomado antes algunas decisiones, pero no quiere dar nombres concretos de jugadores: "Las decisiones que debería haber tomado me las guardo para mí. No es le momento de dar nombres en particular. Aceptamos que con ese presupuesto teníamos que hacer la plantilla. Se tomaron decisiones que hoy no tomaríamos porque no han rendido. A nivel general quizás la obsesión de tener seis nacionales, con clubes de bajo presupuesto, es difícil tener una plantilla de alto nivel", comenta.

Fede Castelló: . Aceptamos que con ese presupuesto teníamos que hacer la plantilla. Se tomaron decisiones que hoy no tomaríamos porque no han rendido.

Pese a que jugadores en el top salarial , caso de Stutz o Viny Okuouo, no rindieron, el club no tomó la decisión de reemplazarles: "Es una decisión de todos. Durante la temporada se habló de poder hacer algo, pero somos un club que económicamente no podemos hacer mucho más. Que se vaya un jugador es pagarle el sueldo entero y buscar a otro, al que también hay que pagar. Entiendo las circunstancias del club y no estaba dispuesto a desestabilizar el equilibrio financiero. Porque luego en el mercado fichamos los que podemos. Gaizka venía de Plata y Gerard de no jugar en el colista en aquel momento que era Alicante"

Fede Castelló | Pascual Candido

El técnico también habló del desmoronamiento de resultados experimentado en la segunda vuelta: "Siempre que me preguntabas te decía que la liga al final te pone en tu sitio. Alicante iba último, empezó a fichar muchos jugadores de gran nivel y entendieron que era el camino. Han hecho una inversión muy fuerte para no bajar al precio que fuera. Nosotros optamos por ser más conservadores. Al principio sorprendimos a los equipos y empezamos bien. Ha habido dudas, algún conflicto entre jugadores que no hemos sabido solucionar a tiempo. Esta ya no es una liga de 1.500 o 2000 euros. Larssen, en Alicante, cobrará mas de 100 mil. Ya es otra liga y subes el nivel o te la pegas"

Esta ya no es una liga de 1.500 o 2000 euros. Larssen, en Alicante, cobrará mas de 100 mil. Ya es otra liga y subes el nivel o te la pegas

Con el descenso consumado, Castelló reconoce el desgaste personal que la temporada le ha provocado: "Como no me van a dar una medalla no voy a decir que soy a quien más duele, porque hay gente que lleva muchos años y le ha afectado mucho también. Pero el sentir tanto al club me ha martilleado. Ese sentimiento de pertenencia me ha hecho fustigarme más de la cuenta y me lo hecho pasar muy mal. Ha habido tramos muy duros para mí. Era mi primera experiencia y cuando perdía no sabía lo que pasaba el día después. Ahora sé que cuando ganas o pierdes te lo comes sólo. No es una crítica, Juan en los últimos años se lo comía él y Toni durante muchos años. Sólo es que no sabía como era, ya ha sido una situación nueva que me ha afectado a nivel psicológico. Hay veces que he pensado en tirar la toalla. Lo que me mantenía era saber que todo eran experiencias y aprendizajes. Se que soy mejor jugador y persona porque he aprendido del trato con las personas"

Hay veces que he pensado en tirar la toalla. Lo que me mantenía era saber que todo eran experiencias y aprendizajes.

En próximas semanas el club tomará decisiones de futuro. Entre ellas , la que afecta al futuro en el banquillo. "Fede" elegido mejor técnico del último mes de competición tras firmar dos victorias consecutivas, quiere ahora "desconectar": "¿Ahora? Pues no sé que pasará ni que pensará el club. Si valorará más el trabajo que los resultados o no. Acabo contrato y ahora sólo quiero desconectar, irme a casa y estar tranquilo porque ha sido duro"

Escucha la entrevista completa pulsando play sobre la fotografía principal