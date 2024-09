Alex Calatrava: "Disfruté mucho como titular pero estoy para lo que me pidan"

El impacto de Alex Calatrava en este inicio de temporada no se ha hecho esperar. El joven extremo catalán se ha erigido en el revulsivo albinegro en varios partidos para convertirse en un futbolista clave en los buenos resultados. Este pasado fin de semana debutó como titular a las órdenes de Dick Schreuder y no decepcionó

El ex del Atlético fue protagonista en la Tertulia Albinegra de Onda Cero Castellón para repasar la actualidad de su equipo: "He disfrutado mucho y he hecho en todo momento lo que me pide el "míster". Llevando su idea de juego al campo al que estoy tratando de adaptarme. Es un estilo que se adapta a como soy yo como jugador. Creo que está contento con mi trabajo y la recompensa fue salir como titular".

El jugador comentó que tenía ciertos nervios ante del partido: "Intento ayudar en todo lo que puedo y si puede ser como algún gol, mejor. Tenía nervios de ver como entraba de titular, pero estuve bien porque el equipo estuvo bien".

De la misma forma se hizo eco de la importancia de lograra ya la primera victoria como locales: "necesitábamos tanto nosotros como la afición ya ganar en casa. Mejor tarde que nunca y demostrar que podemos estar arriba peleando. Trataré de pelear por ser titular , si puede ser mejor, pero lo que trataré es de ayudar al equipo en todo lo que pueda"